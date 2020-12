Barack Obama, cosa fa e quanto guadagna l'ex presidente degli Stati Uniti

14 dicembre 2020 a

Molti dei presidenti americani e delle first ladies che hanno lasciato la Casa Bianca si sono dovuti reinventare una nuova vita. Come Barack Obama. Dal 2017, anno in cui ha passato le consegne di presidente degli Stati Uniti a Trump, Barack si è dedicato alla sua Obama Foundation e tiene discorsi per numerosi enti finanziari per cui verrebbe pagato fino a 400mila dollari.

Barack Obama presenta il suo libro e torna a parlare dopo le elezioni presidenziali

Non solo. Forbes dice che i coniugi Obama hanno creato una casa di produzione cinematografica, la Higher Ground Productions, che ha firmato un accordo di partnership del valore di 50 milioni di dollari con Netflix. Un accordo fortunato che proprio quest’anno si è trasformato in un Oscar per il documentario “American Factory”. Con Spotify invece hanno siglato un accordo per una serie di podcast che verranno registrati dalle loro voci. Secondo Business Insider gli Obama avrebbero incrementato di 30 volte il loro patrimonio (stimato in circa 20 milioni di dollari) da quando sono entrati alla Casa Bianca Ora Barack e Michelle Obama vivono in una villa da 760 metri quadri a Washington DC, che avrebbero acquistato per 8,1 milioni di dollari. Possiedono ancora anche la casa nel quartiere Hyde Park di Chicago, comprata nel 2005 per 1,65 milioni con un mutuo da 1,3 milioni. Oggi questa abitazione ne vale 2,5. Ora per Barack la pubblicazione di un altro libro.

