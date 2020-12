Morto John Le Carrè: lo scrittore di romanzi sullo spionaggio aveva 89 anni

14 dicembre 2020 a

Morto, all’età di 89 anni, lo scrittore britannico John Le Carrè. Era noto in tutto il mondo per i suoi romanzi di spionaggio. Spionaggio e thriller i filoni maggiormente cavalcati con una particolare attenzione ai blocchi contrapposti durante la Guerra fredda. Suo il personaggio George Smiley, uno degli agenti segreti più amati dai lettori di tutto il mondo, che nasce nel 1961 con il primo romanzo "Chiamata per il morto" che avrà poi tanti sequel. Così Le Carrè si impone come uno dei massimi esponenti della narrativa di spionaggio. Dopo la fine della Guerra Fredda sembra in crisi d'ispirazione, tuttavia, con Il sarto di Panama (1996) e Il giardiniere tenace (2001), dove si ispira ad una vicenda realmente accaduta, ritorna al successo. Le Carrè - il cui vero nome è David Cornwell - è morto causa polmonite in un ospedale della Cornovaglia.

