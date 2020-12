Covid, appello del governo tedesco ai cittadini: "Rinunciate allo shopping di Natale. Uscite solo per comprare generi alimentari"

14 dicembre 2020 a

La Germania alza ulteriormente l'attenzione sulle restrizioni per cercare di limitare la diffusione del Covid. Il governo tedesco chiede ai cittadini di rinunciare allo shopping di Natale, agli acquisti considerati non indispensabili. Un appello che arriva due giorni prima che entri in vigore il nuovo lockdown che prevede la chiusura di tutti i negozi, tranne quelli indispensabili, fino al 10 gennaio. I provvedimenti rafforzano anche tutte le regole di distanziamento sociale e stabiliscono la chiusura delle scuole in tutto il Paese. Ora arriva l'appello del ministro dell'Economia, Peter Altmaier: "Vorrei e spero che le persone comprino solo ciò di cui hanno veramente bisogno, come i generi alimentari. Più velocemente teniamo sotto controllo queste infezioni, meglio è per tutti".

