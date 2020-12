Covid, Donald Trump su twitter: "Primi vaccini entro 24 ore. La pandemia è iniziata in Cina e finirà in America" | Video

12 dicembre 2020 a

a

a

Donald Trump ha annunciato novità in merito al vaccino anti Covid targato Pfizer. "I primi vaccini saranno somministrati in meno di 24 ore. I governatori decideranno dove andranno e chi li avrà prima. Vogliamo che gli anziani e personale sanitario siano i primi della fila - ha spiegato in un video su twitter -. Quando il virus cinese ci ha invaso, ho promesso che avremmo prodotto il vaccino prima della fine dell’anno. La pandemia è iniziata in Cina, la facciamo finire qui in America".

Donald Trump si è espresso così via social dopo il via libera della Food and Drug Administration al vaccino Pfizer contro il Covid. La pandemia pare essere arrivata a un momento di svolta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.