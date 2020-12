Presidenziali Usa, Donald Trump: "La Corte suprema ci ha deluso. Nessuna saggezza, nessun coraggio"

12 dicembre 2020 a

a

a

Presidenziali Usa, Donald Trump arriva addirittura a criticare senza mezzi termini anche la Corte Suprema. Lo fa attraverso Twitter dopo la sentenza della Corte stessa che ha respinto il ricorso presentato dal Texas, supportato dallo stesso Trump, dai procuratori generali di diciotto Stati repubblicani e da 126 deputati naturalmente dello stesso partito. Il Texas aveva citato in giudizio Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin per l'esito elettorale, a suo dire irregolare, e chiedeva di non conteggiare 62 voti per Biden di quei quattro Stati. "La Corte suprema ci ha davvero deluso - ha twittato il presidente uscente - Nessuna saggezza, nessun coraggio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.