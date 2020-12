Donald Trump, l'attacco della rivista tedesca Der Spiegel: "Il perdente dell'anno, ha finito senza decenza né dignità"

11 dicembre 2020 a

a

a

Nello stesso giorno in cui Joe Biden e Kamala Harris vengono nominati persone dell’anno, arriva la provocazione di Der Spiegel che bolla Donald Trump come il loser of the year, il perdente dell’anno. In un articolo firmato anche dal capo del bureau di Washington del settimanale tedesco, il presidente uscente americano, che ha sempre amato affibbiare agli avversari l’etichetta di loser, viene descritto come un uomo che non si è mai preoccupato del bene comune, ma sempre solo di una cosa, se stesso.

Donald Trump non ferma le condanne a morte, giustiziato Brandon Bernard: prima volta in transizione da 130 anni

"Niente è normale con Trump - conclude l’articolo intitolato appunto Il perdente dell’anno - si rifiuta di ammettere la sconfitta. Invece parla di massicci brogli elettorali, anche se non vi sono prove. La cosa non sorprende. La presidenza Trump finisce come è iniziata, senza decenza e senza dignità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.