Gb, principe Harry chiama su Zoom: mamma e figlia "sotto choc"

11 dicembre 2020 a

Il principe Harry ha partecipato a una videochiamata su Zoom organizzata da WellChild, un ente di beneficenza per bambini gravemente malati da lui patrocinato, ha provocato "un grande shock" chiedendo ad una delle ragazze con cui stava parlando di presentargli la madre, presente nella stanza. Lidia Sherwood si aspettava di stare in dispart» mentre sua figlia Maddison, 12 anni, con una rara condizione neuromuscolare, prendeva parte alla telefonata di beneficenza. Tuttavia, quando Maddison ha detto che la madre, sua ’badante a tempo pieno, meritava un premio, il duca ha chiesto di poterla salutare: "Mamma, sei li?"

Parlando dopo la chiamata, la signora Sherwood ha detto: "Sapevo che ovviamente a Maddison era stato chiesto di fare l’incontro, mi aspettavo però di restare in disparte. È stato un grande shock essere invitata a partecipare, perché amo la Royal family. Come madre, è stato così surreale vedere mia figlia seduta a parlare con il principe Harry mentre le diceva quanto fosse fantastica". Maddison, che aveva già incontrato il principe nel 2014 dopo aver vinto il premio Inspirational Child dell’organizzazione benefica, è una dei tanti ragazzini a cui è stato chiesto di prendere parte alla videochiamata. "Ero davvero scioccata - ha commentato alla Bbc - non sapevo davvero cosa dire. Sono stata abbastanza timida e normalmente non lo sono".

