Donald Trump non ferma le condanne a morte, giustiziato Brandon Bernard: prima volta in transizione da 130 anni

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha fermato le condanne a morte e la Corte suprema ha respinto la richiesta all’ultimo minuto per rinviare l’esecuzione di Brandon Bernard di due settimane. L’uomo è stato quindi giustiziato nella notte e la sua è la prima esecuzione in 130 anni nel periodo di transizione tra un presidente e l’altro negli Stati Uniti, la nona federale da luglio quando Trump ha messo fine a una moratoria in corso da 17 anni. Sono cinque le condanne a morte che l’amministrazione Trump sta affrontando prima che Joe Biden si insedi a gennaio. L’esecuzione di giovedì 10 dicembre è stata la nona esecuzione federale da luglio, quando Donald Trump ha concluso una pausa di 17 anni nelle esecuzioni federali, e la prima durante un periodo presidenziale zoppo in 130 anni. Gli avvocati di Bernard avevano chiesto che venisse loro concesso il tempo necessario a elaborare una petizione per salvargli la vita. Ma i giudici della corte suprema Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ed Elena Kagan hanno respinto la richiesta.

Bernard è stato incriminato per coinvolgimento nell’uccisione, avvenuta nel 1999, di una coppia religiosa dell’Iowa. Quarant’anni, ne aveva 18 quando ha partecipato all’omicidio. È stato ucciso con una iniezione letale. Trump ha ricevuto diverse petizioni per salvare la vita di Bernard, incluso un appello della star televisiva Kim Kardashian West, che in precedenza aveva rivolto un appello al presidente per conto delle persone incarcerate.

