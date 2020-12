Presidenziali Usa, Trump perde anche il ricorso in Nevada. I giudici: "Niente brogli elettorali"

09 dicembre 2020 a

a

a

La Corte Suprema del Nevada ha respinto il ricorso con cui Donald Trump chiedeva di annullare i risultati nello stato. La decisione è stata presa all'unanimità dai giudici che, di fatto, hanno appoggiato la sentenza con cui, venerdì scorso, è stato stabilito che non vi sono prove a sostegno delle accuse di presunti brogli elettorali in Nevada.

Una bocciatura dietro l'altra per l'ex presidente degli Stati Uniti che nello stesso giorno si è visto negare anche il tentativo i bloccare i risultati in Pennsylvania.

Ma Trump non si arrende e annuncia su Twitter che il suo team si unirà al ricorso presentato alla Corte Suprema dal Texas contro i risultati elettorali in quattro stati considerati strategici: Georgia, Michigan, Pennyslvania e Wisconsin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.