Maradona, l'audio contro le figlie: "Sono ladre, niente eredità". L'esclusiva a Pomeriggio5

Esclusiva di Barbara D'Urso, durante Pomeriggio5, su Diego Armando Maradona. Durante la trasmissione viene fatto ascoltare un audio che un Maradona furioso - nel mese di marzo - manda al suo avvocato Morla.

Tutto nasce dal mancato invito al matrimonio di Dalma - la figlia maggiore - delle zie, sorelle di Diego. "Io non vado a nessun matrimonio e non lascerò alcuna eredità alle mie figlie, sono ladre. Darò tutto in beneficenza. Si devono vergognare: le mie sorelle hanno fatto da mangiare alle mie figlie quando erano piccole, non se lo meritano".

Maradona, l'inchiesta: "Grave incuria dei medici". Dalma contro Luque

L'avvocato Morla intanto è stato citato in giudizio, da parte delle figlie Dalma e Giannina, per ingiurie e calunnie.

