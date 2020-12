Covid, il vaccino Pfizer-Biontech promosso in Usa: "Benefici noti, riduzione del rischio"

08 dicembre 2020 a

Il vaccino Pfizer-Biontech è sicuro e rispetta i criteri di successo che vengono richiesti. Lo ha stabilito la Food and Drug Administration, agenzia sanitaria degli Stati Uniti che ha analizzato i dati dello studio clinico. E' il primo via libera ufficiale che arriva delle autorità sanitarie americane sull'uso del vaccino. L'agenzia ha diffuso i risultati di due analisi separate. La prima è stata effettuata dai propri scienziati e l'altra dai produttori, le aziende Pfizer e Biontch. L'analisi della Fda mette in evidenza "benefici noti", tra cui la riduzione del rischio di contrarre il Covid 19 sette giorni dopo la somministrazione della seconda dose.

