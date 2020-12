Vaccino anti Covid, la seconda dose a un uomo che si chiama William Shakespeare. Solo un caso?

08 dicembre 2020 a

Nel Regno Unito dopo la novantenne Margaret Keenan, prima persona al mondo vaccinata contro il Covid 19 con il preparato della Pfizer Biontech, la seconda è un uomo con un nome molto particolare: si chiama William Shakespeare. Ha 81 anni e in comune con lo scrittore più famoso della storia in lingua inglese non ha soltanto il nome, entrambi sono originari del Warwickshire, contea del cuore dell'Inghilterra. Soltanto un caso?

Anche lui ha ricevuto la dose al Coventry University Hospital questa mattina, otto dicembre. Come per Margaret Keen, della somministrazione è stata incaricata una infermiera filippina, May Parsons. La campagna nel Regno Unito è stata chiamata V-Day.

