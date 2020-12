Vaccino anti Covid, Donald Trump: "Prima gli americani, poi aiuti ad altri Paesi". Oggi forse un provvedimento ufficiale

08 dicembre 2020 a

a

a

Negli Stati Uniti il presidente uscente Donald Trump vuole che a tutti i cittadini del Paese sia garantita la dose di vaccino anti Covid e che siano privilegiati nei tempi rispetto agli aiuti che poi gli Usa garantiranno alle altre nazioni del mondo. Trump, quindi, nella giornata di oggi, otto dicembre, dovrebbe firmare un provvedimento che va proprio in tale direzione. La notizia è stata data da Fox News e alti funzionari della Casa Bianca hanno confermato e hanno anche voluto sottolineare che in questa occasione il presidente Donald Trump ribadirà al popolo americano che la priorità della campagna deve essere "America First".

