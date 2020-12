Covid, tutta la famiglia del principe Frederik di Danimarca è in quarantena. E' positivo il figlio Christian

07 dicembre 2020 a

In Danimarca la famiglia del principe ereditiero Frederik è tutta in quarantena perché il figlio maggiore Christian, che ha 15 anni, è positivo al Covid. E' stata la stessa casa reale ad annunciarlo. Dopo la scoperta di un caso nel college che frequenta il principino, gli allievi sono stati sottoposti a tampone e il test del ragazzo ha dato il risultato meno sperato. Ma non ha avuto contatti con altri membri della famiglia, nemmeno con la regina Margrethe, con l'eccezione dei suoi genitori e dei tre fratelli. La famiglia ora si isolerà completamente nel Palazzo Frederik VIII. Il ragazzo è il secondo nella linea di successione, dopo il padre 51enne, che è sposato con la principessa Mary. La nonna del ragazzo, la regina Margrethe II, ha festeggiato 80 anni a primavera. E' sul trono da gennaio 1972.

