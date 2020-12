Covid, Rudy Giuliani: "Grazie a tutti per le preghiere e gli auguri. Mi sento bene, sto recuperando". La notizia del ricovero era stata data da Trump

07 dicembre 2020 a

Era stato Donald Trump, ormai ex presidente Usa, ad annunciare via twitter del ricovero a causa del Covid di Rudy Giuliani. Il suo avvocato personale ed ex sindaco di New York è risultato positivo al virus e visto che accusava sintomi, è stato trasportato nella giornata di domenica 6 dicembre al Georgetown University Medical Center di Washington. Ora è lo stesso Giuliani che twitta e rassicura sulle sue condizioni di salute: "Grazie a tutti i miei amici e seguaci per le preghiere e i gentili auguri. Sto ricevendo ottime cure e mi sento bene. Recupero velocemente e sto al passo con tutto".

