Covid, Donald Trump annuncia su twitter: "Rudy Giuliani positivo al virus cinese"

06 dicembre 2020 a

a

a

Annuncio di Donald Trump sulla positività al Covid di uno dei suoi legali a lui più fedeli. "Rudy Giuliani, di gran lunga il miglior sindaco nella storia di New York e che lavora senza sosta per denunciare le elezioni più corrotte (di gran lunga) nella storia degli Usa, è risultato positivo al virus cinese".

Queste le parole utilizzate su twitter dal presidente Donald Trump. "Rimettiti presto Rudy, andremo avanti!", ha aggiunto. Trump quindi non ha ancora intenzione di mollare sulla serie di ricorsi che vuole effettuare per contrastare la vittoria di Joe Biden alle recenti elezioni presidenziali. L'ultima mossa è stata telefonare al governatore della Georgia per tentare di ribaltare il risultato in quello Stato. Per ora senza successo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.