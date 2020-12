Joe Biden, l'appello agli americani del nuovo presidente Usa: "Cento giorni tutti con la mascherina"

04 dicembre 2020 a

La prima iniziativa di Joe Biden da presidente degli Stati Uniti? Chiedere a tutti gli americani di indossare per cento giorni le mascherine. E' questo l'appello al Paese che il nuovo numero uno degli Usa vuole fare immediatamente dopo il suo insediamento: "Solo 100 giorni, non per sempre, ma 100 giorni e vedremo una significativa riduzione dei contagi", ha dichiarato il democratico intervistato dalla Cnn. Parole importanti proprio mentre la Johns Hopkins University diffondeva dati drammatici: 2.900 morti e 210mila nuovi casi in sole 24 ore. Negli Stati Uniti gli esperti continuano a ripetere che nelle prossime settimane ogni giornata sarà peggiore del tragico 11 settembre come numero a vittime.

