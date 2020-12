Maradona, cause eredità: prelevate sei fiale di sangue dal corpo del Pibe per processi (eventuali) di riconoscimento figli

04 dicembre 2020 a

Cause per l'eredità di Maradona, ce ne sono già di aperte. Intanto emerge che durante l’autopsia del Pibe de Oro, sono state prelevate dal corpo almeno sei fiale con campioni di sangue che saranno utili in occasione di futuri ed eventuali processi di filiazione.

Per la pluralità degli eredi, del numero di Paesi in cui Maradona avrebbe i suoi beni situati in Venezuela, Dubai, Bielorussia, Messico e Stati Uniti, tra gli altri, e un elenco di quasi 60 cause contro il ’Dieci" distribuite in diversi tribunali, la causa relativa alla successione della stella del calcio mondiale, diventerà un processo complesso, tortuoso e difficile da istruire per il magistrato che dovrà assumersi la responsabilità.

’La Nacion’ riporta che la prima causa è stata presentata nei tribunali di Buenos Aires, nel Tribunale civile n. 44., da Jana

Maradona, frutto del rapporto tra il più grande idolo del calcio mondiale e Valeria Sabalain. La seconda causa presentata per l’avvio del processo di successione per i beni di Maradona è avvenuta presso il Tribunale Civile n. 15 di San Isidro, che è in carica al magistrato Mariano Luis Vieyra. Il fascicolo avviato dalla giustizia di Buenos Aires è stato redatto dalla Camera civile di San Isidro e ha già un numero di causa: 22972/2020. Sarebbe stato presentato da Dalma Nerea Maradona, la primogenita della star del calcio mondiale, avuta con la prima moglie, Claudia Villafañe. Fonti giudiziarie hanno indicato che, per una questione di giurisdizione, il magistrato potrebbe dichiarare incompetenza e inviare il fascicolo al tribunale corrispondente secondo il domicilio del defunto, in questo caso Diego Maradona. Nonostante sia morto nel quartiere San Andrés di Dique Luján, la giurisdizione dell’azione civile corrisponderà ai tribunali del luogo in cui Maradona aveva la sua residenza legale, a Segurola e L’Avana, a Villa Devoto.

Tre anni fa, il patrimonio di Maradona era stimato a circa $ 25.000.000, sebbene negli ultimi 36 mesi avrebbe potuto salire a $ 40.000.000 dalla firma di diversi contratti. Finora, le sue figlie Dalma, Gianinna e Jana sarebbero apparse come eredi; il piccolo Diego Fernando, nato dalla relazione del Dieci con Verónica Ojeda, e Diego Junior, che vive a Napoli (dove lo ha partorito sua madre, Cristiana Sinagra) e si uniranno al processo di eredità avviato da Jana.

C'è la possibilità che possano sorgere altri eventuali eredi e prima di comparire nel processo per la successione devono affrontare una richiesta di filiazione o paternità. Ciò significa che dovranno dimostrare il legame con l’ex calciatore attraverso una presentazione legale e un’analisi del Dna.

