Covid, 2.900 morti in 24 ore e altri 210mila casi. Drammatico record negli Stati Uniti

Sempre più drammatica la situazione negli Stati Uniti per il Covid 19. Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University, considerata la fonte più attendibile, in sole 24 ore sono stati oltre 210mila i nuovi casi. Disastroso il numero dei morti: 2.900 vittime in un solo giorno. Dall'inizio della pandemia le vittime positive al virus sono state oltre 276mila, mentre i contagi addirittura oltre 14 milioni e 143 mila. Le previsioni degli esperti per i prossimi giorni sono catastrofiche. Considerati i recenti festeggiamenti per il Giorno del Ringraziamento, si aspettano per diverso tempo oltre 3mila decessi ogni 24 ore. "Ogni giorno sarà peggio dell'11 settembre", hanno dichiarato gli esperti.

