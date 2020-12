Presidenziali Usa, Donald Trump: "Elezioni truccate, ci vediamo tra quattro anni". Festa di Natale alla Casa Bianca | Video

03 dicembre 2020 a

"Sono stati quattro anni fantastici. Sto cercando di farne altri quattro, altrimenti ci vedremo tra quattro anni". I sostenitori di Donald Trump urlano di gioia. Salutano con affetto il loro presidente che ancora una volta ribadisce che le elezioni sono state truccate: "Abbiamo vinto ma a loro non è piaciuto. E sono successe molte cose, l'ho definita un'elezione truccata". Una folla prevalentemente repubblicana ha ascoltato il presidente uscente durante la festa natalizia della Casa Bianca. Il video è stato trasmesso in diretta da uno dei partecipanti, Pam Pollard, suscitando inevitabili polemiche. Decine le persone che erano presente e nessuno indossava la mascherina. Clicca qui per vedere il video.

