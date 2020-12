Covid, è morto Valéry Giscard d'Estaing. E' stato presidente della Francia dal 1974 al 1981. Aveva 94 anni

03 dicembre 2020 a

Lutto in Francia per la morte da Covid 19 dell'ex presidente Valéry Giscard d’Estaing. Aveva 94 anni. Il suo ufficio ha riferito che si è spento nella sua casa di famiglia, nella regione di Loir-et-Cher, nella Francia centrale, dopo aver contratto il virus. Ha guidato l'Eliseo dal 1974 al 1981; era stato recentemente ricoverato in ospedale a Tours. Precedentemente, il 14 settembre, era stato anche all'ospedale Georges Pompidou di Parigi, per una lieve infezione ai polmoni. Si è spento circondato dai suoi familiari. E' stato il più giovane presidente della Quinta Repubblica, eletto nel 1974. Una delle sue ultime apparizioni pubblice, il 30 settembre 2019 durante i funerali a Parigi di un altro presidente, Jacques Chirac, che fu suo primo ministro.

