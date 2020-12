Germania, auto sulla folla: 5 morti tra cui una bimba di nove mesi. Il tedesco arrestato era ubriaco. Escluso il terrorismo

02 dicembre 2020 a

Cinque morti e quindici feriti. E' il bilancio della strage causata a Treviri da un tedesco di 51 anni che con il suo suv ha investito la folla. Tra le vittime c'è una bimba che aveva appena nove mesi. Le altre sono due donne di 25 e 73 anni, un uomo di 45 e una quinta persona di cui non sono state rese note le generalità. L'assassino, della zona, è stato fermato dalla polizia quattro minuti dopo l'attacco. A lungo in Germania si è pensato ad un possibile attentato, poi la procura ha escluso che il movente sia politico o terroristico. Il 51enne non ha precedenti penali, era ubriaco e ora sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. Non si esclude che il gesto possa essere stato innescato proprio da una malattia o comunque da problemi mentali. Il suv non era di sua proprietà.

