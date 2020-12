Auto contro folla a Treviri, quattro morti tra cui un bimbo. Arrestato un tedesco di 51 anni | Video

01 dicembre 2020 a

Sarebbe un cittadino tedesco di 51 anni a essere stato fermato in relazione a quanto accaduto a Treviri, in Germania, dove un’auto è andata contro la folla. La polizia non ha fornito al momento alcuna indicazione sul movente. Lo riporta la Bild. Intanto aumenta il bilancio dei morti, sarebbero almeno quattro e tra le vittime ci sarebbe anche un bambino.

Secondo quanto riferito da una testimone a Focus, l’auto viaggiava a 70-80 chilometri l’ora, sembrava un Suv o una Jeep. Non ha suonato il clacson e invece accelerava. Molte persone sono riuscite a mettersi in salvo, saltando di lato, molte altre giacevano a terra immobili. Testimoni hanno raccontato di aver visto "gente volare in aria". Nell’auto che ha investito la folla tuttavia ci sarebbero state diverse persone. Questo quanto riferisce Focus Online, la polizia ha parlato al momento appunto di un arresto, una persona di 51 anni proveniente dal distretto di Treviri-Saarburg. Gli altri occupanti potrebbero essersi dati alla fuga.

