Covid, Kim Jong Un fa il vaccino della Cina ma in Nord Corea non ci sono casi. I sospetti dell'Oms: i numeri sono altri

In Corea del Nord non ci sono - ufficialmente - casi di Coronavirus. Il suo leader, il dittatore Kim Jong Un, ha fatto comunque già il vaccino contro il Covid-19.

La Cina, secondo quanto riferisce l'agenzia Reuter - ha fornito al leader nordcoreano Kim Jong Un e alla sua famiglia un vaccino sperimentale contro il Coronavirus. La notizia è stata diffusa da un analista statunitense, citando fonti di intelligence giapponesi non identificate.

La Corea del Nord, come anticipato, non ha ancora ufficializzato alcun contagio di Coronavirus nel Paese, mentre in un recente rapporto dell'Oms sono stati citati solo "più di 800 casi sospetti".

Una situazione ben diversa da quella comunicata e nella quale si inquadra la clamorosa notizia del vaccino a Kim.

