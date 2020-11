Biden gioca con il cane e si frattura un piede. Trump: "Guarisci presto". Ma la polemica sulle elezioni presidenziali continua

30 novembre 2020 a

Joe Biden si è fratturato un piede. L'incidente è avvenuto mentre stava giocando con il suo cane. Dovrà indossare un tutore a stivale per alcune settimane, come ha spiegato il suo medico nelle dichiarazioni riportate dai media degli Stati Uniti. Donald Trump stavolta ha twittato un incoraggiante "guarisci presto". Ma ovviamente regna ancora la polemica per la recente intervista dello stesso Trump secondo cui le elezioni presidenziali americane hanno subito brogli. La replica di Biden non si fa attendere: "E' ora di mettere da parte la dura retorica, abbassare i toni e ascoltarci di nuovo. Per fare progressi, dobbiamo smetterla di trattare i nostri avversari come nemici. Non siamo nemici. Siamo americani".

