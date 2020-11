Giappone, dato shock: a ottobre record di suicidi: 2.153. Numero più alto di tutti i morti per Covid da inizio pandemia

30 novembre 2020 a

Dato shock in Giappone, dove nel mese di ottobre il numero dei suicidi ha superato quello di tutti i decessi per Covid dall'inizio della pandemia. È quanto risulta da un reportage dell'emittente Usa Cnn da Tokyo, che parte dal racconto di Eriko Kobayashi, una donna di 43 anni che da quando ne aveva 22 ha tentato di togliersi la vita quattro volte, l'ultima per paura di cadere in povertà a causa delle conseguenze della pandemia.

"Sento costantemente un senso di angoscia perché potrei ricadere nella povertà", ha spiegato la donna. Gli esperti hanno avvertito che la pandemia potrebbe portare a una crisi di salute mentale e il problema dei suicidi potrebbe coinvolgere presto pure altri Paesi. Le statistiche riportate dal reportage mostrano che nel mese di ottobre ci sono stati 2.153 suicidi, mentre il numero dei decessi per Covid dall'inizio della pandemia supera di poco i duemila (2.087 per l'esattezza). "Eppure non abbiamo nemmeno avuto un lockdown e l'impatto di Covid è minimo rispetto ad altri Paesi", ha detto alla Cnn Michiko Ueda, professore associato presso la Waseda University di Tokyo.

