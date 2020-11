Lady Diana, le foto in bikini della principessa in Italia senza Carlo. Scatti inediti su Instagram

A Stromboli nel 1990 due anni prima della separazione

Scatti inediti su Instagram che ritraggono Lady Diana in vacanza in Italia, nel settembre del 1990, senza il principe Carlo. L'erede al trono dal quale divorziò due anni dopo. Siamo a Stromboli, Diana Spencer è in bikini, la camicetta sopra, beve un drink su uno yacht al largo diell'isola di Stromboli.

Le foto sono state pubblicate sul suo profilo Instagram da Giancarlo Giammetti, co-fondatore di Valentino.

Carlo e Diana erano già separati. Lui aveva riagganciato con Camilla Parker-Bowles e lady D con l'ufficiale della cavalleria domestica James Hewitt e poi con la sua guardia del corpo Barry Mannakee la cui morte nel 1987, fu da lei descritto come "il più grande colpo della mia vita".

Diana aveva alle spalle un periodo difficile, durante il quale aveva affrontato la bulimia, la depressione postnatale e la morte dell'ex amante.

Le foto postate sono eloquenti.

