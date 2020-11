Covid, in Germania 249 morti in un giorno e altri 13.554 casi. Allarme per il governo e Angela Merkel

24 novembre 2020 a

a

a

Nell'emergenza Covid i numeri preoccupanti arrivano da tutta Europa e la Germania non fa eccezione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 13mila nuovi casi, per l'esattezza 13.554 tamponi positivi. Ma anche il numero dei morti è alto per il Paese di Angela Merkel: 249. Il giorno precedente i contagi erano stati 10.864. Con gli ultimi dati diffusi dall'Instituto Robert Koch, sale dunque a 942.687 il numero totale dei casi in Germania e a 14.361 quello dei decessi che sono stati provocati dal Covid. Una situazione che sta allarmando ulteriormente l'esecutivo tedesco, deciso a qualsiasi iniziativa pur di rallentare la diffusione della pandemia.

