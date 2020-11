Elezioni Usa, Dondald Trump si arrende e dà l'ok al passaggio di consegne con il presidente Joe Biden

24 novembre 2020 a

Fine dei giochi per le presidenziali Usa: Donald Trump si arrende. Dopo che anche lo stato del Michigan ha confermato ufficialmente la vittoria del democratico Joe Biden, il presidente uscente ha quasi ammesso la sconfitta e comunque ha dato l'ordine "alla General Service Administration e al mio team di avviare i protocolli". Lo ha annunciato via twitter, di fatto ufficializzando che la transizione, il passaggio di consegne, può iniziare. Insomma cambio della guardia alla Casa Bianca, anche se il presidente uscente insiste: "Continueremo la battaglia e vinceremo". Sostiene inoltre che la repubblicana Emily Murphy, capo della Gsa che per ora ha tenuto in stand-by la certificazione "è stata tormentata, minacciata, molestata e non voglio che accada niente a lei e ai suoi dipendenti".



