Presidenziali Usa, Donald Trump insiste: "Centinaia di migliaia di voti fraudolenti, Biden non può dar vita al governo"

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sembrano non finire mai. Almeno stando a Donald Trump, che non rinuncia alla sua offensiva elettorale e alle sue denunce di presunte frodi, in una serie di tweet pubblicati in nottata e regolarmente segnalati per il loro contenuto.

In Georgia vittoria di Joe Biden, lo conferma il riconteggio delle schede

"Perché Joe Biden sta dando vita così velocemente vita ad un governo se i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti fraudolenti, sufficienti a capovolgere (l’esito) in almeno 4 stati, più di quanto sia necessario per vincere un’elezione? Mi auguro che tribunali e legislature abbiano il coraggio di fare ciò che deve essere fatto per mantenere l’integrità delle nostre elezioni e degli stessi Stati Uniti d’America. Il mondo ci guarda", ha scritto Trump.

