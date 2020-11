Presidenziali Usa, Donald Trump ringrazia la sorella Elisabeth per l'appoggio su twitter: ma lei non ha neanche un profilo

21 novembre 2020 a

Gaffe in famiglia per Donald Trump. The Donald ha twittato con entusiasmo il suo ringraziamento alla sorella Elizabeth per il suo appoggio, ma non era vero niente. Il presidente americano, racconta il Guardian, si è fatto ingannare da un falso account twitter della sorella, la quale ha poi smentito tutto. "Grazie Elizabeth! LOVE!", ha scritto Trump, ritwittando un articolo del giornalista Wayne Dupree che citava una lunga serie di tweet dall’account BettyTrump a favore del presidente e delle sue accuse di frode elettorale.

Ma la vera Elizabeth Trump Grau, che ha sempre mantenuto un profilo basso durante la presidenza del fratello, non si era mai sognata d’intervenire. "Non ho neanche un profilo Twitter - ha detto a Vice News - non ho nessun commento da fare. Sono soltanto scocciata da tutto questo". Alla fine lo stesso account Betty Trump ha pubblicato una dichiarazione ammettendo di essere un fake e scusandosi con tutti.

