Covid, in Messico oltre 100mila morti. E' il quarto Paese al mondo a superare questa soglia dopo Usa, Brasile e India

20 novembre 2020 a

a

a

I morti a causa del Covid 19 in Messico superano i 100mila. E' il quarto Paese al mondo ad aver oltrepassato questa drammatica soglia dopo Stati Uniti (252mila), Brasile (168mila) e India (132mila). I casi dall'inizio della pandemia sono stati poco più di un milione e quindi il rapporto con la mortalità è uno dei più alti. "Oggi in Messico abbiamo 100 mila persone che hanno perso la loro vita a causa del Covid", ha detto il viceministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, del corso di una conferenza stampa sulla pandemia. Il primo Paese europeo per numero di decessi, invece, è il Regno Unito con oltre 53mila (dati Johns Hopkins University).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.