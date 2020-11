Presidenziali Usa, Joe Biden lancia siluri a Donald Trump: "Irresponsabile, difficile capire come ragiona"

19 novembre 2020 a

Joe Biden ritiene che l’atteggiamento di Donald Trump che si rifiuta di riconoscere la sconfitta elettorale sia "incredibilmente irresponsabile". E sta "mandando un messaggio negativo al resto del mondo su come funziona la democrazia", ha aggiunto il presidente eletto. "È difficile capire come ragiona questo uomo", ha detto ancora Biden parlando di Trump.

L'avvocato di Trump attacca: "Media accecati dall'odio. Gli americani hanno eletto Donald, Biden avanti solo per le frodi"

"Sono convinto che lui sa di non avere vinto - ha detto ancora - ma non so il perché si comporti così, solo so che è totalmente irresponsabile". Biden si è detto comunque "non preoccupato" che Trump possa rovesciare il volere degli americani. E riguardo alle sue mosse in Michigan ha detto: "abbiamo vinto in Michigan". "Non escludo niente ma al momento la nostra strategia non cambia", ha risposto poi a chi gli chiedeva se intendesse ad un certo punto rispondere anche lui con azioni legali, cosa che finora Biden ha escluso.

