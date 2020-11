Presidenziali Usa, Donald Trump non si arrende: "I miei avvocati pronti a presentare il cammino verso la vittoria"

19 novembre 2020 a

Donald Trump è ben lontano dall'arrendersi alla sconfitta contro Joe Biden alle presidenziali Usa. Rudy Giuliani, l’avvocato personale di Trump che è stato incaricato di guidare la battaglia dei ricorsi legali contro la vittoria di Joe Biden, e Jenna Ellis, consigliere legale della campagna del presidente, terranno giovedì 19 novembre a Washington una conferenza stampa.

Mentre aumenta il numero degli stati che certificano i risultati, che danno Biden come vincitore, e si aspetta per venerdì 20 novembre quello importante della Georgia, nella conferenza stampa gli avvocati presenteranno "un chiaro e fattibile cammino verso la vittoria", ha affermato Trump in un tweet. "Tutti i pezzi stanno andando al loro posto", ha poi aggiunto.

