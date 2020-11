Covid, dati shock dalla Svizzera: tutti pieni i posti letto in terapia intensiva

18 novembre 2020 a

Emergenza Covid 19, situazione drammatica quella che sta vivendo la Svizzera. La società nazionale di terapia intensiva, infatti, nella giornata di martedì 17, ha annunciato che i suoi 876 letti di terapia intensiva per adulti attualmente sono tutti occupati. Ha inoltre chiesto a tutti i cittadini di pensare a compilare un testamento biologico, precisando se in caso di malattia molto grave sono gradite cure per il prolungamento della vita.

Stando ai dati della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia i casi nel territorio elvetico sono stati 274.534. I decessi attribuiti al Covid 19, invece, sino ad ora sono stati 3.664. Gli abitanti della Svizzera sono poco più di 8.5 milioni

