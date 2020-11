Covid, il vaccino cinese promosso dalla rivista scientifica Lancet: è efficace e sicuro

18 novembre 2020 a

Il vaccino prodotto dall'azienda cinese Sinovac è sicuro e induce un'alta risposta immunitaria. E' il risultato dei dati dei test preliminari di fase 1 e 2, pubblicato dalla rivista scientifica The Lancet Infectious Diseases e ripreso dai media brasiliani. Si chiama CoronaVac il vaccino sperimentale prodotto dall'azienda orientale. Lo studio è riferito ai test che sono stati condotti nei mesi di aprile e di maggio su 774 volontari sani con età compresa tra i 18 e i 59 anni. La fase 3 della sperimentazione ora sarà condotta in Brasile in collaborazione con l'Istituto Butantan e al termine, se i risultati saranno considerati attendibili, verrà avanzata la richiesta di autorizzazione e commercializzazione.

