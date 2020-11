Covid, muore l'attore Soumitra Chatterjee, simbolo del cinema indiano

16 novembre 2020 a

Un altro protagonista del cinema internazionale muore a causa delle complicazioni legate al Covd 19. E' il leggendario attore indiano Soumitra Chatterjee. Ricoverato il 6 ottobre, le sue condizioni sono via via peggiorate e anche se poi si è negativizzato, non è riuscito a riprendersi. Aveva 85 anni. Interprete di oltre 300 film, poeta, protagonista sul palcoscenico del teatro, era molto amato in India e considerato un vero e proprio simbolo. Importante il suo rapporto con il famoso regista Satyajit Ray (Oscar e Leone d'oro alla carriera) che lo aveva fatto debuttare e impiegato in molte pellicole. Ray considerava Soumitra Chatterjee il suo attore feticcio.

