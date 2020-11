Joe Biden all'attacco di Donald Trump: "La sua mancata concessione è imbarazzante per gli Stati Uniti"

16 novembre 2020 a

Biden contro Trump, Trump contro Biden: il ritornello è sempre quello. Il presidente americano eletto Joe Biden infatti ha detto di trovare imbarazzante per il paese il rifiuto di Donald Trump di concedere la vittoria, ma ha assicurato che ciò non ridurrà la sua capacità.

Donald Trump attacca ancora: "Biden ha vinto perché ha truccato le elezioni". E ancora: "Voti per posta barzelletta"

"Lo trovo più imbarazzante per il paese che debilitante per la mia capacità di far partire la mia presidenza", ha detto. Biden si è espresso anche sulla emergenza Covid: "Più gente morirà per il virus se non ci coordineremo", ha detto il presidente eletto americano, sottolineando che "se dobbiamo aspettare il 20 gennaio, rimarremo indietro di un mese e mezzo".

