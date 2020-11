Donald Trump attacca ancora: "Biden ha vinto perché ha truccato le elezioni". E ancora: "Voti per posta barzelletta"

15 novembre 2020 a

Donald Trump sempre scatenato su twitter e non solo. Il presidente uscente degli Usa attacca ancora sul risultato delle elezioni del 3 novembre scorso. "Joe Biden ha vinto perché le elezioni sono state truccate - ha dichiarato -. Non sono stati ammessi osservatori". Trump ha poi aggiunto: "La notte elettorale ci sono stati problemi tecnicì causati dai democratici che cercavano di rubare i voti. Ci sono riusciti in abbondanza, tuttavia, senza essere beccati. Le elezioni per posta sono una barzelletta nauseante", ha affermato.

"Non concedo nulla - ha precisato in un nuovo tweet -. Abbiamo una lunga strada da percorrere. Questa è stata un’elezione truccata". "I tweet di Donald Trump non fanno di Joe Biden il presidente. È stato il popolo americano a sceglierlo", ha dichiarato alla Nbc Ron Klain, indicato come nuovo capo dello staff della Casa Bianca.

