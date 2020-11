Covid, Trump cambia registro: "Serve una legge per gli aiuti contro il virus. Voglio il sostegno dei democratici"

14 novembre 2020 a

Donald Trump sembra cambiare registro sul Covid, soprattutto dopo la sconfitta elettorale alle presidenziali Usa dello scorso 3 novembre: "Il Congresso deve approvare ora una legge per gli aiuti anti-Covid. Necessario il sostegno dei democratici", ha scritto su twitter. Trump ha poi aggiunto: "L’intervento deve essere massiccio e concentrato. Bisogna farlo!", ha concluso il presidente uscente.

Tutto questo dopo che giovedì 12 novembre il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha di nuovo rifiutato la richiesta dei democratici di un nuovo consistente pacchetto di stimolo per contrastare la crisi determinata dal Covid. Insomma, un repentino cambio di posizione, anche se nel frattempo Donald Trump è stato applaudito e salutato a Washington da migliaia di partecipanti alla Million Maga March la marcia dei suoi sostenitori, al passaggio del corteo presidenziale diretto in Virginia. Secondo quanto riferito dal pool stampa della Casa Bianca, molti sostenitori, alcuni con bandiere che riportavano gli slogan della campagna elettorale, hanno gridato slogan come Fermate il furto, Vogliamo Trump! e Altri quattro anni!.

