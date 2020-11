Covid, morto lo squartatore dello Yorkshire. Il serial killer aveva ucciso tredici donne: ha rifiutato le cure dal virus

13 novembre 2020 a

Il Covid 19 ha ucciso lo squartatore dello Yorkshire, Peter Sutcliffe. Aveva 74 anni, era affetto da diverse patologie e ha rifiutato le cure per l'infezione dal virus. Lo squartatore negli anni Settanta seminò il terrore nel nord dell'Inghilterra. Alla fine del processo fu ritenuto l'assassino di ben tredici donne, letteralmente massacrate. Cercò di ucciderne altre sette. Bob Bridgestock, il funzionario di polizia che indagò sul serial killer, dopo aver saputo della morte dell'uomo ha dichiarato che non verserà nemmeno una lacrima. Uno dei figli di Wilma McCann, che fu uccisa quando aveva 28 anni e quattro bimbi, ha aggiunto che la morte "mette la parola fine a questa storia". Lo squartatore fu preso nel 1981 e condannato a venti ergastoli. Iniziò a scontare la pena all'isola di Wight, poi fu trasferito al Broadmoor Hospital dopo una diagnosi di schizofrenia paranoide. Dichiarato guarito, fu trasferito nella prigione di Frankland. Nel 2010 la Corte Suprema Britannica sentenziò che non sarebbe mai tornato libero.

