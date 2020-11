Joe Biden sconfessa Donald Trump, una reduce transgender nominata nel suo team al Pentagono

12 novembre 2020 a

a

a

Una reduce transgender al Pentagono. Joe Biden ha nominato infatti nella squadra per la transizione al Pentagono Shawn Skelly, veterana transgender che Barack Obama aveva già nominato ad incarichi al dipartimento alla Difesa. La nomina di Biden arriva dopo che Donald Trump ha annullato le misure varate dalla presidenza Obama e ha vietato ai militari transgender di servire nelle forze armate con l’identità di genere da loro scelta.

Al momento è ancora in corso il ricorso legale contro l’ordine esecutivo di Trump, ma Biden ha già indicato che una volta arrivato alla Casa Bianca intende abrogare l’ordine annullando il divieto. Skelly attualmente è vice presidente dell’associazione Out in National Security che si batte per i diritti della comunità Lgbt all’interno delle forze armate.

