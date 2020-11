Coronavirus, Regina Elisabetta con la mascherina e nel Regno Unito la situazione è sempre più grave

08 novembre 2020 a

In Europa c’è timore per il nuovo ceppo di virus diffuso dai visoni agli esseri umani in Danimarca. Per reazione, il Regno Unito ha imposto a tutti gli autotrasportatori non britannici di autoisolarsi per 14 giorni, se devono entrare nel Paese.

E a Londra, la Regina Elisabetta II è stata vista per la prima volta con una mascherina in pubblico, durante una cerimonia a Westminster Abbey. Inoltre, c’è preoccupazione per la notizia che il sistema sanitario riesce a tracciare meno del 60% dei contatti delle persone positive: il dato più basso da quando il servizio è stato avviato.

E gli ospedali di alcuni luoghi, come Greater Manchester, hanno sospeso tutte le visite e operazioni chirurgiche non urgenti perché i malati di Covid-19 possano essere curati.

