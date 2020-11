Joe Biden, chi è la first lady Jill. Vita e carriera, dai cinque no al matrimonio al ruolo decisivo sulla scelta di Kamala Harris

08 novembre 2020 a

Cambia inquilino la Casa Bianca e di conseguenza cambia pure la first lady. Joe Biden prende il posto di Donald Trump, con Jill Biden che sostituisce così Melania. Jill non è nuova alla Casa Bianca, per lei si tratta di un ritorno considerando gli otto anni all'epoca di Obama, quando Biden era il vice di Barack. Jill ha origini siciliane ed è una consigliera preziosa per il presidente eletto. Insomma, da politica riluttante a first lady, Jill è accanto all’ex vicepresidente da 43 anni, sostenendolo nella sua vita pubblica fatta di successi, sconfitte e perdite dolorose, come quella del figlio Beau. Alcuni amici più stretti la definiscono come un mix fra Michelle Obama, Eleanor Roosevelt e Hillary Clinton.

Jill ha trascorso la maggior parte della sua infanzia in Pennsylvania - lo Stato che alla fine ha rega: lato la presidenza al marito - mantenendo vive grazie al padre Dominic molte tradizioni italiane, come la cena della domenica a casa della nonna con spaghetti e braciole. L’incontro con Joe Biden risale al 1975, un appuntamento al buio organizzato dal fratello dell’ex vicepresidente: nonostante Jill fosse ancora al college e Joe già vedovo con due figli, fra i due scattò immediatamente qualcosa. Ma per Biden non è stato facile: Jill ha risposto picche per ben cinque volte alle sue proposte di matrimonio prima di pronunciare il fatidico sì. “Volevo essere sicura: avevano perso la loro madre già una volta - ha spiegato tempo fa - Joe, Beau e Hunter. Ci siamo sposati in quattro". Non ha mai abbandonato la sua voglia di insegnare: quando era Second Lady ha continuato a fare la docente nonostante l’opposizione del secret service, portandosi dietro i compiti da correggere. E intende continuare a farlo anche alla Casa Bianca. Per quanto riguarda la politica, Jill ha avuto un peso decisivo nella scelta di Kamala Harris per la vicepresidenza.

