Joe Biden, la cugina siciliana della moglie Jill: "Aspetto la first lady a Gesso, le preparo polpette al sugo e pasta al forno"

08 novembre 2020 a

a

a

Anche in Italia si festeggia la vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa. Caterina Giacoppo, l’unica parente della moglie Jill rimasta a Gesso, in Sicilia, è frastornata da tanto clamore. "Non pensavo - dice timidamente la cugina della first lady in dialetto ibbisota - sono emozionata". E si dice pronta a "preparare le polpette con il sugo e la pasta al forno alla first lady". "Spero che possa venire al più presto - dice - la ospiterei volentieri qui a Gesso. Così conosce le sue radici". Il nonno paterno della moglie del presidente eletto, Jill Jacobs, è nato proprio qui, il 12 agosto del 1898. Il suo nome era Domenico Giacoppo, poi trasformato in Dominic Jacobs, dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, avvenuto nel 1900, quando aveva un anno e mezzo.

Video su questo argomento 11 settembre, Biden alla commemorazione delle vittime a New York TMNews

"Non è stato facile riuscire a risalire all’intero albero genealogico -spiega Antonio Federico, abitante di Gesso - ma alla fine ci sono riuscito". Così ha scoperto che Placido Giacoppo partì per gli Stati Uniti e fu raggiunto dalla moglie e dai quattro figli. Caterina Giacoppo vive da sola in una piccola abitazione di Gesso. Non ricorda il legame di parentela con Placido Giacoppo. "L’ho scoperto solo da poco, che emozione". Caterina ha una sorella che vive in una casa di riposo. "Aspetto la first lady a Gesso, così me farò assaggiare le mie polpette al sugo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.