Usa, Joe Biden presidente ma Trump replica: "71 milioni di voti legali, ho vinto le elezioni"

Veleni sulle elezioni

07 novembre 2020 a

Joe Biden presidente degli Usa ma Donald Trump non riconosce la sua vittoria. "71 milioni di voti legali. Un numero mai raggiunto da un presidente uscente!», ha scritto su Twitter Donald Trump, che non concede ancora la vittoria a Joe Biden e insiste: «Gli osservatori non erano ammessi nelle sale di conteggio. Ho vinto le elezioni, ho ottenuto 71 milioni di voti legali. Sono successe brutte cose che i nostri osservatori non sono stati autorizzati a vedere. Non è mai successo prima. Milioni di schede - ha aggiunto - per voti postali sono state inviate a persone che non lo avevano mai chiesto!».

