Usa, Biden eletto presidente: decisiva la vittoria in Pennsylvania

Il candidato democratico Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Lo ha riferito la ’Cnn’ con una breaking news. Biden è il 46esimo capo di Stato americano. Poco fa l’entourage di Biden aveva fatto sapere che oggi, 7 novembre 2020, sarebbe stato il giorno giusto per la vittoria.

Il Democratico ha vinto in Pennsylvania, superando così la soglia di 270 Grandi elettori necessaria per conquistare la Casa Bianca e diventare il 46esimo presidente degli Stati Uniti.

Biden ha vinto anche in Arizona, Wisconsin e Michigan, ribaltando l’orientamento di Stati in cui nel 2016 aveva vinto il presidente Donald Trump.

