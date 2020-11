Usa, Biden parla da presidente: "Vinceremo". Trump pronto a dare battaglia a colpi di ricorsi

Il dem invita alla calma

07 novembre 2020 a

a

a

"Vinceremo questa battaglia con una stragrande maggioranza", dice Joe Biden e parla da presidente a Wilmington, nel Delaware. "Per ora non dichiaro formalmente la vittoria", ci tiene comunque a precisare l’ex vice presidente, fiducioso sul verdetto della Pennsylvania, dell’Arizona e del Nevada: "Guardate cosa è successo da ieri. Ventiquattro ore fa eravamo dietro in Georgia, ora siamo avanti e vinceremo lo Stato - assicura - e stiamo vincendo anche in Arizona e in Nevada".

Il presidente uscente Donald Trump è asserragliato nella Casa Bianca pronto a dare battaglia su ogni singolo voto a colpi di ricorsi. E per questo il candidato Dem invita alla calma, assicurando che "ogni scheda sarà contata". "I nostri dati stanno migliorando. Stiamo battendo Donald Trump per oltre 4 milioni di voti", annuncia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.