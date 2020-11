Putin si ritira causa Parkinson? La rivelazione però è smentita dal Cremlino

06 novembre 2020 a

Vladimir Putin starebbe preparando il ritiro dalla politica a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il presidente russo soffrirebbe del morbo di Parkinson e avrebbe deciso di cedere alle pressioni della sua famiglia, che insiste perché lasci ogni impegno e pensi soprattutto a curarsi. Un annuncio in questo senso potrebbe arrivare già in gennaio. A svelare il clamoroso scenario è il politologo Valery Solovei, l’accademico ha confermato al Corriere della Sera le dichiarazioni fatte in precedenza in un’intervista all'emittente Eco di Mosca.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha però smentito assicurando che Putin gode di ottima salute. "Non ha intenzione di dimettersi" ha detto Peskov, citato dall’agenzia russa Tass.

