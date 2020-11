Usa, Trump censurato da Twitter. Lui: "Social fuori controllo"

06 novembre 2020 a

"Twitter è fuori controllo", situazione "resa possibile dal regalo del governo della Sezione 230!". E' quanto ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul social network, dopo che questo ha censurato diversi suoi post in poche ore perché «controversi» e potenzialmente «fuorvianti in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza». La Sezione 230 del Communications Decency Act del 1996 - per la cronaca - prevede che i social network possano non essere considerati responsabili dei contenuti pubblicati da terzi, norma che Trump ha promesso di abrogare.

Nelle elezioni Usa, lo scrutinio non è finito, Biden è a un passo dalla vittoria.

